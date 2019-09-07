محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 إبريل، بالسجن المشدد حضوريا 10 سنوات، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كان المتهم ألقى القبض عليه، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر، والتظاهر وتعطيل المواصلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايات تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم "بالتظاهر والتجمهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.