الجنايات تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم "بالتظاهر والتجمهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم إمام فؤاد، عضو حركة 6 إبريل، بالسجن المشدد حضوريا 10 سنوات، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم ألقى القبض عليه، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر، والتظاهر وتعطيل المواصلات.