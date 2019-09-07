ضبط عنصر إجرامي تخصص في تزوير المستندات لتسفير الشباب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في تزوير المستندات الرسمية لتسفير الشباب إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (صاحب شركة استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، بالضلوع في عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانئ المصرية باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبيه بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها في تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش مسكنه ، عُثر على جهاز حاسب آلي، وعدد 3 ماسح ضوئي بطابعة ألوان ، ومبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه ، مجموعه كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين ، ومجموعه كبيرة من السجلات التجارية يشتبه في كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين ، وعدد (45) جواز سفر لأشخاص مصريين ، وشهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية ، وكمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، أكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خالي من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات، وخطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لاستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء، وكمية من شهادات الميلاد، وكمية من شهادات الزواج يشتبه بكونها مزورة ، وصور لتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية بدون أسماء، مجموعة من صحف الحالة الجنائية لأشخاص مختلفة ، كمية كبيرة من الدعوات منسوب صدورها لشركات عاملة في إحدى الدول الأجنبية يشتبه أن تكون مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.