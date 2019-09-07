ضبط عناصر تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام ثلاثة أشخاص (سائقان - سيدة) باستئجار شقة سكنية بدائرة القسم، وحيازة مواد مخدرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف، وضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (75 جرام لمخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" - ميزان حساس- مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المخدر للإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.