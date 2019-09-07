"تحسبهم للوطن حماة وهم له ألد الخصام".. كلمة قاضي "اقتحام الحدود" عن الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة كلمته، اليوم السبت، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" قائلًا: "إن من أبشع المظاهر، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدي من ينتمون إليه اسمًا بل ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء سلوكًا وتصرفًا، وممارسة فئة محسوبة على الوطن انشقت واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر بعض السلوكيات والتصرفات ضده".

وأضاف المستشار "فهمي" أن حب الوطن والانتماء إليه فضلٌ والدفاع عنه شرف، وهو ليس مجرد شعار يمكن تبنيه لتحقيق بعض المكاسب الشخصي، ولذا فإنه على استعداد لتحمل ما يترتب عليه، وأقلها التصدي لكل ما ينال من أمنه.

وقال إن جماعة الإخوان مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها كثيرين ولم يتبصروا في مواطن الأمور، أمانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقيمون لأمنها أي أمر.

وتابع "إن الإخوان ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها أو مبادئ يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم إلى تسييس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم له آلد الخصام.

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وأشار قاضي المحاكمة إلى أن الإخوان وفي اطار المخطط الدولى لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدوليات صغيرة على أساس عرقي وديني بدأوء تنفيذ خطوات المؤامرة بما يسمى الحكم الرشيد، فأعدت إحدى الدول الأجنبية مؤتمرًا أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح للجماعة بالمشاركة في الحكم فاستغلت الجماعة التوصيات للاعتلاء والوصول للحكم، وعقدت عدة لقاءات بالخارج مع عناصر أجنبية وتم التنسيق مع أجنحة الجماعة ومنهم التنظيم الدولي وحركة حماس واتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع تنظيمها الدولي والعناصر البدوية التكفيرية في سيناء وبمعاونة بعض الدول الأجنبية على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء لتوطين فلسطينين مقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو مايتلاقى مع أهداف هذه الجماعة باعتبار أن حركة حماس التي تسيطر على غزة هي جزء من التنظيم.

وقال المستشار "فهمي" إن إرادة كل المشتركين في الاتفاق تقابلت على تنفيذها، فأعدت حركة حماس جناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام، فأنيط بها تدريب العناصر المسلحة التي شاركت في أعمال الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وقرروا العمل على التأثير على جماهير الشعب ونشروا الفوضى في البلاد وعقدت عدة لقاءات وتم تقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركة حماس على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليها الحكم في مصر بتقديم ذات الدعم لحركة حماس في غزة.

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان وبالاشتراك مع حركة حماس وعناصر البدو التكفيريين اقتحموا الحدود الشرقية إبان 25 يناير 2011 واقتحموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، وبرأت 9 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قِبل المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.