الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بقتل سائق بكفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة سائق داخل سيارته بأحد المصارف المائية بكفر الدوار.

البداية كانت عندما تلقى مركز شرطة كفر الدوار، بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً يفيد بانحراف سيارة ملاكي تجاه مصرف بالطريق الزراعي بدائرة المركز، والعثور بداخلها على جثة مالكها (سائق - مقيم بدائرة المركز)، ووجود آثار حز دائري حول رقبته، وبحوزته جميع متعلقاته.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلاً من زوجة المجني عليه ربة منزل، وسائق 37 عامًا، وسائق 21 عامًا، وعامل 28 عامًا، وعاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبطهم عدا المتهم الخامس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثاني باتفاقه مع الأولى على التخلص من المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعان بباقي المتهمين ، وقام المتهم الرابع بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه "مقلداً صوت سيدة"، وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة تقابل معه المتهمان الأول (مرتدياً زي النقاب) والخامس، واستقلا السيارة بصحبته، وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكي (يعمل عليها كسائق) وحال سيرهم بالطريق، طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل "أعده سلفاً" فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة ، واستقلا السيارة بصحبة المتهم الثالث وهربوا.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الثاني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الخامس.