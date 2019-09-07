"المرور": ضبط 5948 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 5948 مخالفة مرورية متنوعة.

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5948) مخالفة مرورية متنوعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.