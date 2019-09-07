مصر | 23 نوفمبر.. الحكم في الطعن على ظهور مرتضي منصور على الفضائيات

واختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73 ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الماضي، بمنعه مجددا لمدة شهرين.

وكان قرار الأعلى للإعلام يمنع ظهور"مرتضي" في القنوات الفضائية بأي صلة عدا كونه عضو بالبرلمان، وجاء هذا القرار بناء على " توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية.

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والجدير بالذكر إنه خلال الجلسات السابقة قد أصدرت المحكمة قرارا بسقوط قرار الأعلى للإعلام بمنع ظهوره وأنه مواطن مصري له حق الظهور والاستضافة والتحدث عما يريد لاسيما أنه يحافظ على الأخلاق العامة.