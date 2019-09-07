مصر | "50 طربة حشيش".. حبس تشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "50 طربة حشيش".. حبس تشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي بحوزتهم 5 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت سرعة التحريات حول المتهمين.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة قيام ٣ عناصر إجرامية بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائها بمنطقة المقطم.



وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم أثناء تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم.