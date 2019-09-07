مصر | "50 طربة حشيش".. حبس تشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "50 طربة حشيش".. حبس تشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود البداية عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة قيام ٣ عناصر إجرامية بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائها بمنطقة المقطم.
وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم أثناء تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم.
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالي قدره 82000 جنيه – 6 هواتف محمول، وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، حرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.
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أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من مخدر البانجو على متن سيارة "فنطاس" من شرق القناة إلى غربها بمحافظة السويس.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها باستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات، وهما (عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية- سائق، مقيم بمحافظة السويس ومحكوم عليه في قضية "تبديد").
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما بالسيارة المشار إليها فى أحد الأكمنة التي أُعدت لهما وبحوزتهما (230 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 700 "سبعمائة كيلو جرام"- مبلغ مالي- 2هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واستخدامهما للسيارة وهاتفي المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"أمن الجيزة" يكشف عن سقوط "ديلر إمبابة" وبحوزته نصف كيلو هيروين
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة وبحوزته نصف كيلو هيروين.
وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام "عمرو.ا.ر"، 36 سنة، عاطل السابق اتهامه في 4 قضايا ( مخدرات، مشاجرة ) آخرها مشاجرة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي الآثم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم إعداد مأمورية لاستهدافه، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له وبحوزته 505 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام، 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 2 طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ 120 جنيها.
وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.