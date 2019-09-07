مصر | حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث العجوزة لـ15 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث العجوزة لـ15 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة المتهم معتز أحمد محمد بأحداث عنف العجوزة على الحكم الصادر ضده غيابيا، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.