مصر | ضبط 30 متهما بحوزتهم حشيش واستروكس وأسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 30 متهما بحوزتهم حشيش واستروكس وأسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة خلال 24 ساعة عن ضبط 30 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش واستروكس وأقراص مخدرة، كماتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



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