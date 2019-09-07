مصر | حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة الداخلة في الوادي الجديد

وأسفرت الحملة، عن رفع الإشغالات، وإزالة كافة التعديات بشوارع مدينة موط كما تم تحرير عدد ( 35 ) محضر حيال المخالفين، منهم 23 محضر إشغال طريق و11 محضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر إدارة محل بدون ترخيص، وذلك تحقيقًا لعودة الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة موط.

وتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بعدم وضع أي إشغالات خارج مسافة ( 1 ) متر والتي تم تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، مع إستمرار الحملات بشوارع المدينة.