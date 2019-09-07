مصر | عاجل.. المشدد 10 سنوات لعضو حركة 6 أبريل في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 10 سنوات لعضو حركة 6 أبريل في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم أعاد إجراءات محاكمته بعد أن كان قد صدر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءت محاكمته.