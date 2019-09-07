مصر | التحري حول أصحاب معارض لتنقيبهما عن الأثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحري حول أصحاب معارض لتنقيبهما عن الأثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية، التحقيق مع أصحاب معارض لتنقيبهما عن الآثار داخل ورشة بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة في الدرب الأحمر.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام شخصين (صاحب ورشة نجارة، وآخر صاحب معرض رخام) بأعمال حفر بقصد تنقيب عن الأثار داخل الورشة كائنة بدائرة القسم.



وبناء على إذن من النيابة العامة استهدفت قوة من رجال المباحث الورشة والفحص تم ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ملك الأول.



وعُثر بداخلها على حفرة (قطرها 2.5 متر بعمق 3 متر - أدوات تنقيب "فأس- كوريك - أزمة حديدية - غلق جلد - جاكوش - قدوم - أجنة حديدية – 2 سلك كهربائي").



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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