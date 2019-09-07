أخبار مصر | نرصد عادات 1000 عام في الاحتفال بيوم عاشوراء

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قالت نادية طه الباحثة في علم الآثار ومفتشة آثار في القاهرة التاريخية، إن هو يوم العاشر من شهر محرم، هو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي فيه كان مصرع الحسين رضي الله عنه بكربلاء، وقد احتفل طل عصر بعاشوراء حسب فهمه ورؤيته للأمور من وجهة نظره.

وأضافت طه إن يوم عاشوراء أيضًا يتوافق مع مناسبتين مهمتين للغاية، الأولى نجاة موسى عليه السلام من فرعون، والثانية استقرار سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي، وذلك حسب ما يعتقد العثمانيي، فاليوم مهم للغاية والاحتفال به اختلف من عصر لآخر.

عاشوراء في العصر الفاطمي

وعن الاحتفال بيوم عاشوراء في العصر الفاطمي قالت طه، إن الفاطميين أطلقوا عليه "حُزن عاشوراء"، وكان يوم حزن عام في البلاد تتعطل فيه الأسواق، ويمتد فيه سُماط "موائد طعام" وايضًا كانت تحمل اسم "سماط الحزن"، أو "سماط عاشوراء" ويصل عدد أطباقها إلى ألف صحن من وجبات متعددة، منها العدس والملوحات والمخللات والأجبان والألبان، والفطير، والخبز. عاشوراء في العصر الأيوبي Advertisements



وبعد زوال حكم الدولة الفاطمية، وأسس يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين، أسرة حكمة عرفت بالأيوبيين، اعتنى ملوكها بـ "يوم عاشوراء" كيوم سرور، حيث اختلف الأمر هنا ونقض الأيوبيين ما كان يفعله الفاطميين من ناحية إشاعة مظاهر الحزن.



قصار ملوك بني أيوب يُوسعون على أولادهم في هذا اليوم ويكثرون من إطعام الناس، ويصنعون الحلوى، ويتخذون الأواني الجديدة ويكتحلون، ويتوجهون إلى الحمامات العامة مثل أهل الشام حيث أقر الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان هذه العادة وهي الذهاب للحمامات العامة كتحدي للتقاليد الشيعية. قصار ملوك بني أيوب يُوسعون على أولادهم في هذا اليوم ويكثرون من إطعام الناس، ويصنعون الحلوى، ويتخذون الأواني الجديدة ويكتحلون، ويتوجهون إلى الحمامات العامة مثل أهل الشام حيث أقر الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان هذه العادة وهي الذهاب للحمامات العامة كتحدي للتقاليد الشيعية. يوم عاشوراء عند المماليك



أشارت نادية طه إلى أن الاحتفال بيوم عاشوراء في العصر المملوكي، أيضًا كان قائمًأ على التوسعة حيث توزع الأموال على الفقراء والمحتاجين ليشتروا به الطعام، وعامة الشعب فكانوا يتوسعون في المأكل والمشرب فيذبخ الدجاج ويطبخ لهم فيه الحبوب وغير ذلك. أشارت نادية طه إلى أن الاحتفال بيوم عاشوراء في العصر المملوكي، أيضًا كان قائمًأ على التوسعة حيث توزع الأموال على الفقراء والمحتاجين ليشتروا به الطعام، وعامة الشعب فكانوا يتوسعون في المأكل والمشرب فيذبخ الدجاج ويطبخ لهم فيه الحبوب وغير ذلك. حقيبة عاشوراء