أخبار مصر | عادات يوم عاشوراء.. "البليلة" كيف عرفها المصريون ولماذا قدسها العثمانيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادات يوم عاشوراء.. "البليلة" كيف عرفها المصريون ولماذا قدسها العثمانيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نادية الباحثة طه في علم الآثار، ومفتشة آثار بالقاهرة التاريخية، إن الاحتفال بـ "يوم عاشوراء" اختلف من عصر إلى آخر، ولكن عادة توزيع القمح المبلل في اللبن والتي اعتداها المصريين عرفوها خلال العصر العثماني.

البليلة عادة عثمانية

وأشارت إلى أن العثمانيون دخلوا مصر عام 571 ميلادية، وبالطبع صاحبتهم عادات وتقاليد منها عدة عادات مرتبطة بالأطعمة والأشربة، ومن أبرز العادات التي فعلها الأتراك في مصر هي إحياء ذكرى مصرع سيدنا الحسين، والاحتفال بيوم عاشوراء وهو الاحتفال لم يكن غريبًا على المصريين فهو معروف منذ الدولة الفاطمة.



وأضافت طه أن البعض حيث كان يكف عن شرب الماء في الأكواب الزجاجية، ويستبدلونها بالجرار أو الطاسات المصنوعة من الفخار في هذا اليوم، وإذا شربوا لا يشربوا حتى يرتوا لإظهار شدة جزعهم على الحسين رضي الله عنه والذي أستشهد وهو على ظمأ. وأضافت طه أن البعض حيث كان يكف عن شرب الماء في الأكواب الزجاجية، ويستبدلونها بالجرار أو الطاسات المصنوعة من الفخار في هذا اليوم، وإذا شربوا لا يشربوا حتى يرتوا لإظهار شدة جزعهم على الحسين رضي الله عنه والذي أستشهد وهو على ظمأ. تقديس القمح عند العثمانيين

والجديد أن يحتفل الأتراك العثمانيون –والكلام لنادية طه- كانوا يحتفلون بذكرى استقرار سفينة نوح عليه السلام على جبل جودي، وهو أحد الجبال الشهيرة في بلادهم، ويوافق نفس يوم عاشوراء، وكان لديهم اعتقادًا أن حبوب العاشوراء وهي القمح، كانت ضمن الحبوب التي وجدت على هذا الجبلن وهي ضمن الحبوب التي حملها نوح معه في سفينته، فاعتبروها من الحبوب المقدسة، لذا فكانوا يصنعون نوعان من الحساء وحلوى العاشوراء التي تكون حبوب القمح أساسها ويقومون بتوزيعها على الأصدقاء والجيران وصدقة جارية للفقراء، فكانوا يبللون القمح باللبن فأطلق عليها المصريين لفظة "بليلة"، وكان العثمانيين يزينون سطحها بحبوب الرمان، إلا أن المصريين لم يستسيغوا ذلك واكتفوا بالقمح المبلول. ضمن مظاهر الاحتفال

وأشارت طه، إلى أن ضمن مظاهر الاحتفال بـ "يوم عاشوراء" في العصر العثماني، أنه من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من هذا الشهر كانت تخرج طائفة من المتسولين العميان مع من يقتدرون على تلاوة المراثي، ويتجولون في الطرق وقد علقوا على رؤوسهم وأعناقهم حقيبتين أو ثلاثًا ويتلون مرثية كربلاء.