أخبار مصر | برلماني: نجاح الحكومة في استبدال الـ"توك توك" بـ"الميني فان" يحد من الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح الحكومة في استبدال الـ"توك توك" بـ"الميني فان" يحد من الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب، ما أعنلته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى حول إطلاق برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، علي أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف "الكمار"، أن نجاح الحكومة فى تطبيق هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار "التكاتك" لأنه سيساعد فى ترخيص هذه المركبات وعملها بشكل قانونى مما سيكون له العديد من المكاسب، منها ط الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها، مُشيرًا إلى ضرورة حصر مركبات التوك توك فى مصر كبداية لبحث إمكانية ترخيصها وإحلالها.

وتابع: "وفى ذات الوقت لابد من تحديد برامج سير لهذه المركبات حتى واغن كانت صديقة للبيئة ونظيفة حتى لا نستمر فى أزمة الازدحام المرورى الذى تسببه مركبات "التوك توك" حاليا فى الكثير من المناطق.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية. بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

كما أشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.