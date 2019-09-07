أخبار مصر | برلمانية تطالب بخطة لتنفيذ برنامج "الميني فان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بخطة لتنفيذ برنامج "الميني فان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، مُطالبة بضرورة وضع خطة مدروسة لتنفيذ هذا البرنامج، في أقرب وقت.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار هذه المركبات، لأنه سيساعد إيجاد بديل آمن لهذه المركبة، مما سيكون له العديد من المكاسب، منها الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها.

وطالبت النائبة فايقة فهيم، أصحاب مركبات التوكتوك والعاملين عليها بالبدء الفوري في القضاء على ظاهرة "التوكتوك" واستبدالها بالسيارات الجديدة، حرصًا على عدم التعرض لأي عقوبات أو مصادرة هذه المركبات وضياع أموالهم تنفيذًا لوجهات الدولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية. بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

كما أشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.