أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق "المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق "المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المنتدى الفنلندي المصري للتعليم، والذي تضمن إطلاق "المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار" بالتعاون بين كل من المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هلسنكي في فنلندا.

بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وذلك بهدف إنشاء (مركز إقليمي فنلندي للمعرفة والإبداع) على أن يكون مقره القاهرة.

من جانبها، توجهت الوزيرة بخالص الشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على دعوة سيادته لها من أجل حضور فعاليات المنتدى، مؤكدة أن ذلك يمثل فرصة كبيرة للاطلاع على مستجدات تطور العملية التعليمية في مصر وتبادل الخبرات، بهدف نقل ذلك كله إلى المصريين المقيمين بالخارج وتعريفهم بخطوات النهوض بمنظومة التعليم داخل وطنهم في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركتها تأتي ضمن نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم والذي جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعليم الفني كونه يمثل واحدا من أهم محاور التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية وتدفع في اتجاه مزيد من التعاون مع الدول والمنظمات الداعمة لهذا الاتجاه.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن التجربة المصرية الفنلندية تحمل استفادة وخبرات متبادلة على مختلف المحاور، من بينها نقل التجارب الدولية المتميزة في مجال التميز العلمي والتعليمي لنشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية، المساهمة ودعم المبادرات الرائدة للارتقاء وتطوير التعليم بداية من مراحل الإعداد المبكر وحتى مختلف المراحل المدرسية.

ويستهدف البرنامج المساهمة ودعم المبادرات الرائدة للارتقاء بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية في كافة المجالات، وتشجيع التبادل العلمي والبعثات، وتنمية وإنشاء مراكز للتميز والإبداع التكنولوجي.

كما سيساهم هذا المركز في دعم جهود بناء اقتصاديات معتمدة على المعرفة ومجتمعات رقمية ومبادرات إبداعية وابتكارات اجتماعية تخدم أفريقيا والعالم العربي.

وسيتم عقد ملتقى بحضور كل من رئيسة مجلس أوصياء جامعة هلسنكي "تاريا هالوين" ووفد رفيع المستوى من قطاع التعليم الفنلندي ورئيس المركز الإقليمي الدكتور هشام الشريف، بالإضافة إلى كبار المسئولين المصريين في مجال التعليم وذلك على مدار يومي 7 و 8 سبتمبر.