أخبار مصر | وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن منح دراسية مقدمة من إسبانيا وهونج كونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن منح دراسية مقدمة من إسبانيا وهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جانب إسبانيا وهونج كونج.

وأشار التقرير، إلى أن المؤسسة الإسبانية الغير هادفة للربح "نساء من أجل إفريقيا"، قامت بفتح باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات في إفريقيا.

وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الإفريقية السفر والدراسة لمدة ستة أشهر في مركز بحثي إسباني متميز، مشيراً إلى أن المجالات التي سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هي ( الصحة، الطب الحيوي، الطاقة والمياه وتغير المناخة، الزراعة، سلامة الأغذية، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الفيزياء وعلوم المواد).

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر 2019 الجاري، وللتعرف على شروط وكيفية التقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: (اضغط هنا).

وأفاد التقرير، بتقديم هونج كونج منح دراسية للعام الدراسي 2020/2021 للحصول على الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال).

ولفت إلى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني الآتي: (اضغط هنا).

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.