أخبار مصر | "أدوات مدرسية" و"سلع غذائية".. أنشطة وفعاليات حزب "مستقبل وطن" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أدوات مدرسية" و"سلع غذائية".. أنشطة وفعاليات حزب "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق (البساتين - التبين - الزيتون - عين شمس - المرج) تفعيلا لمبادرة " كلنا معاك ".

واضطلع أمين الحزب بمحافظة الجيزة، بافتتاح عدة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمناطق ( المنيب - 6 أكتوبر - ناهیا ) في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية بافتتاح عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بـ(منطقة أبو يوسف الدخيلة - شارع البرج القديم بمدينة برج العرب) فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المراة في الحياة السياسية والحزبية بمقر معهد التدريب والصحة الإنجابية بمنطقة بولكلي بحي الرمل.

وكما اضطلع أمين حزب مستقبل وطن في محافظة الغربية، بإقامة عدة منافذ البيع السلع التموينية واللحوم

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و الدواجن في (منطقة العجيزي بمدينة طنطا - المستعمرة بمدينة المحلة)، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بافتتاح عدة معارض لبيع الحقائب والأدوات المدرسية باسعار مخفضة بمدينتي ( السرو، فارسكور ).

وأقام أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، معارض للمستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينتي (أبو زنيمة - الطور)، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتنظيم معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بقرية العزب بمركز الفيوم بحضور بعض قيادات الحزب واضطلع أمين الحزب بمحافظة بني سويف إقامة معرض للادوات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقة جمال عبدالناصر بمركز ناصر.

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بافتتاح منفذ لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بقرية صفاتية مركز العدوة، واضطلع أمين الحزب بمحافظة أسيوط بافتتاح عدة معارض بيع مستلزمات دراسية

وحقائب مدرسية بأسعار مخفضة بمراكز صدفا - أبوتيج - ساحل سليم)، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بتنظيم ندوة تثقيفية حول توعية الكوادر الشبابية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر مركز شباب موط بمركز الداخلة فضلا عن اقامة منفذ لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك باسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمدينة بلاط.