أخبار مصر | سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة "المدابغ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة "المدابغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن موعد تسليم عدد من الأهالي في عزبة المدابغ، لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر أو حي الأسمرات.

وقالت "حسونة"، إنه بعد هدم منطقة المدابغ خلف سور مجري العيون والتي تم الانتهاء من أعمال الهدد بها، يوجد الان عدد ٩ بيوت (الواقعين في شارع سالم ظريفه – منطقة المدابغ – حي مصر القديمة) والمستحقين وحدات سكنية كتعويضات عن منازلهم طبقا لقرار محافظة القاهرة رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠١٨، والمنشور بجريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم ٣٠، الصادر في ٦ فبراير ٢٠١٩، بشأن إعلان منطقة المدابغ (سور مجرى العيون) بحي مصر القديمة محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن لجنة الحصر قامت في شهر يناير لسنة ٢٠١٩ بحصر أعداد السكان المستحقين وحدات سكنية من حي مصر القديمة كتعويض عن نقلهم من مساكنهم الحالية، وتم تخيير السكان من قِبل إدارة حي مصر القديمة بإعادة تسكنيهم في حي الأسمرات أو في مدينة بدر، ومع انتهاء أعمال الهدد في شهر يونيو لعام ٢٠١٩ تحولت لمنطقة غير صالحة للمعيشة، ومع الهدم للبنية التحتية للمنطقة أصبحت المنازل تلقائيا بدون مرافق أو صرف صحي، أو مياه شرب نظيفة أو كهرباء.

وأكدت حسونة، ان هناك شكوى من الاهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، لافتة أنهم يعيشون الان في ظروف غير أدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهك السكنية، ونوهت إلى أن هناك خطر يومي علي حياة السيدات والأطفال في المنازل التسعة بسبب انعدام الاضاءة، في انتظار مرحلة إعادة التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لنا في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم.

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وطالبت النائبة بضرورة التعجيل باستلامهم للوحدات السكنية المخصصة لهم قانونا في مرحلة إعادة التسكين في أقرب وقت ممكن لحمايتهم والتزام الدولة بوعودها.

وتستمر أجهزة محافظة القاهرة، فى أعمال هدم مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المنطقة ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى الصناعية.

وأعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه طبقا للجدول الزمنى الذى حدده اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم الانتهاء من هدم وإزالة 191 مدبغة بمنطقة المدابغ بحى مصر القديمة، بالإضافة إلى هدم 4 مدابغ، ومخزن و2 محل، واسترداد ساحة متعدى عليها بداخلها محلات، و5 باكيات.

وأضاف نائب المحافظ بأنه ما زالت أعمال الإزالة مستمرة، لحين الانتهاء منها ووضع المنطقة ضمن المناطق السياحية، مشيرا الي أنه يتم تقديم الدعم لأصحاب المدابغ لنقل معداتهم للأماكن البديلة بمدينة الروبيكى.