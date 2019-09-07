أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": استرداد الأراضي المنهوبة يسدد ديون مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": استرداد الأراضي المنهوبة يسدد ديون مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على خطورة التصريحات التي أكد فيها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأنه تم استرداد أراضي دولة معتدى عليها بقيمة 12 مليار جنيه وسيتم طرحها من جديد للمستثمرين الراغبين فيها.

وتقدم" عامر " بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمطالبة جميع المحافظين الكشف عن ملف حجم الأراضي المتعدى عليها وما تم استرداده، مُؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن استراداد الأراضي المنهوبة يجب أن تكون في مقدمة أوليات جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، مُؤكدًا على ضرورة أن يتم تقييم أداء جميع المحافظين على أساس هذا الملف، مُشيرًا إلى أن استرداد أراضي الدولة سوف يوفر الأموال الكبيرة وغير المسبوقة لخزانة الدولة المصرية وهذه الأموال يمكن أن تسدد ديون مصر.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية: "إن الأراضي اللي تم الاستيلاء عليها سأحصل على فلوسها كاش يعنى هاخد فلوس تقنين أراضي كينج مريوط كاش"، معلقا:"أي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن ما فيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد".

وأضاف الرئيس السيسي، أن تجهيز الفدان الواحد في أكبر مشروع للزراعات المحمية في محافظتي بني سويف والمنيا، تصل إلى 250 ألف فدان، لافتا إلى تكلفة هذا التجهيز تتخطى الـ 70 مليار جنيه، وعلينا التأكيد للمصريين أن الأرض غير جاهزة، ويتم تنفيذه في ظروف قاسية، ولكنه يوفر 250 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

وتابع الرئيس:" تم اختيار محافظتي بني سويف والمنيا، من أجل دعم الصعيد، خاصة في ظل تقارير الجهاز المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن إجمالي ما يوفره هذا المشروع 900 مليون جنيه، من خلال مشروع واحد فقط، وبالتالي خلال 10 سنوات نحن نوفر 9 مليار جنيه مرتبات وأجور لأبناء الصعيد، وبالتالي لا نجد رجل أعمال يبدأ في تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، موضحًا أن هذا المشروع يجب أن يطلع عليه الإعلام الخارجي، ليرى رؤية الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات الضخمة، وأن هذا المشروع الضخم سوف يكون له دورا كبيرا في تغيير حياة المواطنين في الصعيد.