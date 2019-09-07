أخبار مصر | الليلة.. نقيب الإعلاميين في حوار خاص مع محمد الباز في '90 دقيقة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. نقيب الإعلاميين في حوار خاص مع محمد الباز في '90 دقيقة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الإعلامي محمد الباز مُقدم برنامج 90 دقيقة، المُذاع على فصائية المحور، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، في حوار خاص، يفتح ملف تقييم الأداء الإعلامي خلال الفترة الماضية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

ويجيب نقيب الإعلاميين على الأسئلة الشائكة، ومنها ماذا عن دور نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد بشكل عام، وما هي الخدمات التي توفرها النقابة لأبناء المهنة.

ويتحدث نقيب الإعلاميين في حواره، عن خطة تطوير النقابة في الفترة المقبلة، وماذا عن تقييم الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط أداء البرامج، وما هي الخطوات التي اتُخذت لتقنيين أوضاع العاملين، وذلك في حوار شامل عن الإعلام ورؤية في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

كما يكشف نقيب الإعلاميين عن خطته لتطوير الإعلام في مصر خلال الفترة المقبلة.