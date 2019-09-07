أخبار مصر | وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان معرض "عودة المدارس" بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان معرض "عودة المدارس" بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي واللوء أحمد راشد محافظ الجيزة، نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض "عودة المدارس" بالمنيب، والذي شهد إقبالًا ملوحظًا من جانب المواطنين، والذي يوفر جميع المستلزمات الدراسية به.

وتفقد وزير التموين ومحافظ الجيزة أروقه المعرض والمنتجات المعروضه، من حيث الجودة والأسعار المعلنة، وقد وجه الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة.

وأشار محافظ الجيزة، أن المعارض تأتي بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.

ووجه راشد خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة.

وافتتح اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية، 6 معارض لبيع المستلزمات الدراسية، بتخفيضات تصل إلى 50% لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تتحمل كافة تكاليف إقامة المعارض.

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وتقام المعارض شارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع ومعرض الهرم بطريق المنصورية وجنوب الجيزة بميدان المنيب والعجوزة بأرض اللواء وكرداسة بشارع اللبيني والحوامدية بطريق مصر أسيوط.

رافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال افتتاحة معرض عودة المدارس بفيصل والمنيب كل من عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والتفتيش والمتابعة ومديرية التموين.