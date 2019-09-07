أخبار مصر | صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكر لإعداد القيادات الطلابية وتنمية مهاراتهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكر لإعداد القيادات الطلابية وتنمية مهاراتهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الإجتماعى، بالتعاون مع جامعة حلوان معسكر "إعداد القيادات الطلابية" لعدد 120 من الشباب والفتيات بمحافظة مطروح تحت شعار "قوتنا فى شبابنا.. أنت أقوى من المخدرات"، على مدار 5 أيام.

وبحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واستمرار لاستثمار طاقات الشباب الايجابية واعداد برامج تدريبة تؤهلهم كقيادات طلابية.

ويهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الطلاب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية من قبل الصندوق، ويشارك الطلاب ووحدة متطوعي الصندوق بمحافظة مرسى مطروح فى تنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

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كما يتم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الايجابى والتواصل، وكيفية تواصل الطلاب مع أقرانهم من الشباب لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساحن لتلقى العلاج بالمجان وفى سرية تامة.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه يتم تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الادمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، كما يتم إختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية جديدة ويتم تأهيل هؤلاء الطلاب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية.

وكانت أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضافت أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.