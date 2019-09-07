شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ أعضاء بمجلس «الصحفيين» يطلبون اجتماعا طارئا للرد على «معايير وضوابط الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم ٦ أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، اليوم بطلب لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طاريء، لمناقشة التداعيات الخطيرة على المهنة- التي تحتضر- بعد إصدار المجلس الأعلى للإعلام لائحة الضوابط والمعايير الخاصة بأخلاقيات المهنة «الأكواد»- بحسب قولهم.

وأوضح الأعضاء الستة أن هذه اللائحة كارثية معيبة، حيث احتوت في ديباجتها على ما يشير بشكل غير صريح إلى موافقة النقابة عليها وهو أمر منافي للحقيقة. وتقدم بالطلب كل من: جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتى ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل.