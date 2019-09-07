شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان المستشفى الجامعى ومستشفى الأورمان بـ«سوهاج الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقدهما لمحطة صرف صحى المنشأة وأولاد حمزة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، لتفقد المستشفى الجامعى ومستشفى الأورمان بمدينة سوهاج الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذه المشروعات الطبية سترفع من مستوى الخدمات الصحية بمحافظة سوهاج بشكل عام. وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة بخطة العام المالى 2019 / 2020، تقدر بحوالى 579 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى 30/6/2019، 3 مليارات و40 مليون جنيه، وتم تخصيص 360 فداناً بالمدينة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وجارٍ تخصيص 95 فداناً أخرى لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه جارٍ تنفيذ مشروع مستشفى الجامعة بمساحة 8.56 فدان وبها 200 سرير، وبلغت نسبة الإنجاز 55%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، ومشروع مستشفى الأورمان بمساحة 6.61 فدان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2020.