شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ سامي صبحي، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه الأستاذ أحمد سيد، مأمور اللجنة، في راكب مصري قادم من ألمانيا والذي بدا عليه الإرتباك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة الأستاذ عمرو عبدالمجيد، مأمور الفحص، فتم تأكيد الإشتباه

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وبالعرض على الأستاذ فوزى العميرى، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف الأستاذة ريم مجدي، مأمور الجمرك، تحت إشراف الأستاذ عبدالعال نعمان، مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود حوالى 24 شريط بإجمالي 243 قرص من أقراص ترامادول 200 المخدر جدول أ مخبأة داخل ورق سلفان بين طيات الملابس.

قرر الأستاذ جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.