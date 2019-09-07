شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشيد بقرار حظر استيراد الدواجن: «أنقذ الإنتاج المحلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، ان توجيهات القيادة السياسيه بوقف استيراد المنتجات الداجنه انقذ الانتاج المحلي، مشيرا إلى ان قرار وزارة الزراعه بحظر الاستيراد «قرار صائب جاء في الوقت المناسب».

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أضاف في تصريحات، السبت، ان انخفاص اسعار الدواجن كاد أن يعصف بصناعة الدواجن حيث انخفضت الاسعار بدرجة كبيره لتصل إلى حد الخسارة للمربين في ظل وصول الانتاج المحلي إلى مليار و600 ألف طائر مع استمرار الاستيراد.

تابع: «نحن دخلنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا نحتاج إلى الاستيراد حاليا، وعلينا العمل على تنمية الثروه الداجنه محليا وتوفير الاعلاف بكميات واسعار مناسبه دعما لمربي الدواجن».

ودعا إلى «دعم صغار مربي الدواجن الذين يمثلون أكثر من 70% من المنتحين، على ان يكون الهدف القادم هو تصدير الفائض للخارج وتوفير الامصال والادويه ومستلزمات انتاج الدواجن باسعار مناسبه وبكميات تغطي الاحتياجات».