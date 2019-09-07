شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: إنهاء مشكلة 4 مصريات في السعودية وإعادتهن إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية في الرياض نجح في مساعدة 4 مصريات في مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهم وصاحبة العمل «مصففة شعر»، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

قال هيثم سعد الدين، متحدث الوزارة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل المشكلة، بعد أن تقدمن في وقت سابق بالتماس يطلبن فيه مساعدتهن في الرجوع إلى أرض الوطن نظرا لتصاعد الخلاف مع صاحبة العمل نتيجة المعاملة غير اللائقة، وتخفيض الأجر الشهري لهن، وعملهن أكثر من 10 ساعات دون احتساب للأجر الإضافي، فضلا عن عدم ملائمة السكن للشروط الواجب توافرها.

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وأضاف أنه بالتواصل مع الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي بالسفارة في الرياض، للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أن صاحبة العمل في البداية لم تبدي تعاونا في حل المشكلة، غير أنه ظل يتابع الموقف بصفة مستمرة لإقناعها بعمل خروج نهائي لاثنتين من العاملات وغادرن، وظلت مشكلة الثالثة والرابعة عالقة لتعنت صاحبة العمل التي قامت بتحرير بلاغ تغيب عن العمل لهما.

حرك الملحق العمالى شكوى ضد صاحبة العمل بمكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ التغيب واستخراج تأشيرات خروج نهائي لهما، إلا أن ظروف العاملة الثالثة الأسرية أجبرتها على سرعة المغادرة لمرض ابنتها.

وبناء على رغبتها، تمت مخاطبة إدارة الأزمات بمكتب العمل وكذلك مخاطبة إدارة الوافدين لعمل خروج نهائي للمواطنة «بصمة مرحل» وغادرت في اليوم نفسه، وظلت المتابعة قائمة من مكتب التمثيل العمالي حتى وصول المواطنة الرابعة إلى أرض الوطن.