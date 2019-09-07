شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُقرر مد معرض «أهلا مدارس» حتى 10 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض «أهلا مدارس» بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر إلى يوم10 من شهر سبتمبر الجارى بدلا من انتهاء مدة المعرض 8 سبتمبر، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور، لافتا إلى أن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض .

يأتى ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه وزارة التموين مع عدد من السلاسل التجارية لإقامة معرض أهلا مدارس يضم كافة المستلزمات الدراسية بنفس أسعار وتخفيضات المعرض، للتيسير على المواطنين.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسؤولى الشركات التابعة للوزارة والمشاركة في المعرض بطرح المنتجات والسلع الغذائية ومنها منتجات المخبوزات والعصائر والمربات والحلاوة الطحينية وغيرها من السلع الغذائية لطلاب المدارس، بأن يتم تخفيض أسعار المنتجات بحد أدنى إلى 30 %، بدلا من نسبة التخفيض 10% مع مد المعرض بأى سلع يحتاجها، إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض في المناسبات، في إطار الحرص على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .

وشهد معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين على مدار اليومين الماضيين، وطالب العارضون بمد فترة المعرض حتى نهاية الشهر الجارى لتحقيق أقصى استفادة منه.

وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة الإقبال على معرض «أهلاً مدارس» مرتفعة، مقارنة بالموسم الدراسى الماضى، بسبب تقديم موعد افتتاح المعرض.

وأشار «أبوجبل» إلى أن المعرض يشارك به ما يقرب من 160 عارضاً من جميع العلامات التجارية المعروفة في مجال تجارة الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والملابس والحقائب المدرسية، بجانب العديد من الشركات التي توفر السلع الأساسية الغذائية.

وأوضح أن العارضين قدموا تخفيضات تتراوح ما بين 20 وتصل حتى 70% على بعض المنتجات طوال أيام المعرض، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الأحد الماضى وحتى 10 سبتمبر كما تم افتتاح المعرض بجميع المحافظات بجانب سيارات متنقلة بعدة مناطق حلوان والأزبكية ودار السلام ومصر القديمة ومدينة نصر وعزبة الهجانة بتخفيضات تصل إلى 30%.