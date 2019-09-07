شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بعمل حملات إعلامية للترويج لمدينة سوهاج الجديدة: «هدفنا التنمية وليس الربح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعمل حملات إعلامية للترويج لمدينة سوهاج الجديدة وجذب المزيد من المواطنين لإعمارها، قائلا: «هدفنا التنمية وليس الربح»، كما وجه بتحسين شبكة الطرق والاتصال لدعم التنمية بالمدينة، وسرعة الانتهاء من واجهات المنازل التابعة لمشروع «ابنى بيتك»، مشددا على ضرورة الإعلان عن طلبات تخصيص قطع الأراضي للاستثمار وفقا لما يطلبه السوق.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد الجزار يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، في ثاني جولاته التفقدية بالمحافظة، لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.

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واستمع وزير الإسكان والمحافظ، من المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لعرض عن المدينة وما تحقق بها من إنجازات خلال السنة الحالية، مشيراً إلى أن عدد سكان المدينة ارتفع خلال السنة الحالية إلى5 آلاف نسمة، حيث تخدم سوهاج الجديدة كل الطرق بمحيط المحافظة «الطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الصحراوي الغربي، وطريق مطار سوهاج الدولي».

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مساحة المدينة الكلية ٣٠ ألف ٣٥١ فدانا، لافتا إلى وجود جامعة حكومية، وأخرى خاصة، ومدارس دولية، خاصة وحكومي للتعليم الأساسي، والثانوي، كما يوجد استثمارات بما يقدر بـ ٣ مليارات و٤٠ مليون جنيه (مرافق، واسكان، وزراعة، وخدمات)، ويوجد ٣ مساجد بالمدينة، كما تم تخصيص ٦٣٣ قطعة أرض مختلفة الأنشطة لخلق فرص استثمار بجميع مناطق المدينة، وتم التعامل مع ٩١ قطعة منها.

وأضاف «سالمان» أنه يوجد حلول عاجلة لتغذية المدينة بالمياه منها خط الطرد بطاقة ٧٠ ألف متر مكعب/ اليوم، بدأت بـ ٦ آبار جوفية، بطاقة ٢٠٠ م مكعب / اليوم، ويوجد ٢٤ فدان مساحات خضراء، لافتا إلى استمرار العمل في تنفيذ محطة محولات للتغذية بالكهرباء، ووجود ٤ وحدات صحية تم تشغيل وحدة صحية منها، بالإضافة إلى وجود مستشفى تعليمي، وجامعة، ومركز صحي حضري، ومستشفى خاص تحت الإنشاء، ومستشفى للأطفال تابعة للأورمان على مساحة ٦ فدادين.

ووجه وزير الإسكان، بزيادة فرص الاستثمار بالمدينة، مشيراً إلى أنه ستتم الموافقة على تخصيص عنابر بحق انتفاع للمحال التجارية مختلفة الأنشطة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه تم ترخيص ٢٠ ميكروباص لاتصال المدينة بالمحافظة، وتسهيل عملية الانتقال من وإلى المدينة الجديدة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم لإعمار مدينة سوهاج الجديدة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وكشف «الأنصاري» عن تشغيل أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي، بالحي الأول، بمدينة سوهاج الجديدة هذا العام 2019/2020، مؤكدا على تسخير كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لتلافي المعوقات، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، لتشجيع المواطنين، وجذب المزيد من السكان لإعمار تلك المدن الجديدة والانتقال للإقامة والإعاشة بها.

ويوجد بمدينة سوهاج الجديدة مركز للشرطة، ومحطة مياه، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس بالإضافة إلى جامعة سوهاج الجديدة، ومطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.