شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد. وكان مكتب التنسيق أتاح ل 84872 طالبًا ، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية. Advertisements وأغلقت وزارة التعليم العالى تنسيق المرحلة الثالثة مساء الأربعاء الماضى بعد أن سجل قرابة 190 ألف طالب وطالبة

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