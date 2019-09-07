سفير مصر بالمغرب: سكتة قلبية سبب وفاة العالم المصرى وجارى إعادة الجثمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم تفاصيل وفاة عالم نووى مصرى خلال مشاركته فى اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مراكش منذ بداية الشهر الجارى، مؤكدا أنه خلال الاجتماعات شعر العالم المصرى بتعب وصعد إلى غرفته.
وأكد السفير أشرف إبراهيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع من المغرب، السبت، أن العالم المصرى بعد صعوده إلى غرفته اشتد عليه التعب وأبلغ إدارة الفندق التى بدورها أخطرت القائمين على الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم نقل العالم المصرى إلى المستشفي إلا أنه توفي.
وأشار السفير المصرى إلى أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة وهو إجراء روتينى يتم مع أى أجنبى يتوفى في المغرب، لافتا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس، وانتهت إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.
وأكد سفير مصر فى المغرب أن النتيجة النهائية للتشريح ستصدر اليوم، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإجراءات الإدارية لإعادة جثمان الفقيد لمصر.
وأوضح السفير المصرى لدى المغرب أن السفارة تتابع مع السلطات المغربية كافة التطورات منذ وفاة العالم المصرى يوم الخميس الماضى.
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