شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا: مستشفى سمالوط النموذجى يتكون من 4 طوابق على مساحة 9630م2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجى.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم البدء فى مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام عام 2016، بمساحة إجمالية 9630م2، وتشغل فيه المبانى الطبية مساحة قدرها 1536م، فيما تشغل مساحة المبانى الخدمية 585 م2، مشيرة إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضى وأربعة طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.

وأشارت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوى الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوى الطابق الرابع على غرف العناية المركزة، وتم تخصيص جزء من هذا الطابق لمدرسة التمريض التى تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

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كان رئيس الوزراء، أثناء تجوله بالمستشفى، قد لفت انتباهه، عدم وجود عمال، فسأل:"هو مفيش عمال ليه، ولا علشان الزيارة، ده غير مقبول، معندناش وقت نضيعه، والعمل ميقفش فى المشروع".

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة صرف مستحقات المقاولين أولا بأول، حتى يكثفوا العمل بالموقع، ويلتزموا بالانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة.