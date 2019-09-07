شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تعيين خريجى معهد تكنولوجيا السكة الحديد بالهيئة وفقا لضوابطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، أن الدراسة بالمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية عامين فى تخصصي نظم الإشارات الكهربائية وميكانيكا الوحدات المتحركة، حيث يتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص.

وأضافت وزارة النقل، أنه سيتم تعيين الخريجين بالهيئة وفقا لضوابطها، وأنه سيتم قبول خلال العام الدراسى الأول للمعهد 2019/ 2020 100 طالبا، حيث تلقى المعهد طلبات تقديم من 200 طالب خلال المرحلتين الثانية والثالثة من التنسيق سيتم اختيار منهم 100 فقط عقب الكشف الطبى وكشف القدرات والسمات.