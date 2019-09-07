شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء عن غياب عمال مستشفى سمالوط النموذجى: "فين الشغل؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى سمالوط النموذجى، غياب العمال بالمستشفى، موجهًا حديثه للمسئول عن تنفيذ المستشفى قائلا: "إيه ده.. فين العمال.. فين الشغل.. اليوم بيفرق فى العمل وده مش منظر مستشفى تم الانتهاء من 80% منها".

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واستطرد رئيس الوزراء، حديثه قائلا: "فى أى مشاكل بتواجهكم أى مشاكل تواجهكم قولولنا.. لو فى أزمة فلوس قولوا.. لكن المشهد ده لا يقبل.. أنا هتابع وكل شوية هسأل وأشوف معدلات التنفيذ".