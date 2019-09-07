شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تتابع عمليات تطوير مستشفى الطوارئ بالقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، سير العمل لأعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفى 185 للطوارئ بالقصر العينى بمستشفيات جامعة القاهرة.

وتابع الوزير خلال جولته التفقدية، حسن سير العمل وفق الجدول الزمنى الموضوع مسبقًا للإنتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى، والمتوقع لها الإنتهاء بعد ثلاثة أشهر من الآن.

كما اطمأن على سير العمل بكافة عمليات التجديد بالجودة المطلوبة، وأكد الوزير على كفاءة استخدام الأماكن البديلة الجارى استخدامها مؤقتًا لاستقبال مرضى الطوارئ المترددين على القصر العيني، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.

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يذكر أنه كان قد تم التوجيه بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الطوارئ القصر العينى وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ، وتبلغ التكلفة التقديرية لعملية إعادة تأهيل وتجديد مستشفى الطوارئ بالقصر العينى التابعة لجامعة القاهرة 100 مليون جنيه.