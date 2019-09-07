"الأوقاف" تخصص برنامج سياحى وزيارات ثقافية لضيوف مؤتمر بناء الدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أن مؤتمر بناء الدول المنعقد يومى 15 و16 سيشهد برنامج زيارات ثقافية لـ 100 ضيف حول العالم لمشاهدة معالم مصر والحالة الأمنية. وقالت الوزارة خلال مؤتمر تحضيرى اليوم، أن الضيوف سيزورون مجمع الأديان بمصر القديمة والكنيسة المعلقة، والقلعة ومسجد الرفاعى وجولة بنهر النيل لمشاهدة معالم مصر.

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