شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 50 دولة أكدت حضور مؤتمر بناء الدول بينهم 16 دولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزارة الأوقاف، أن 45 دولة سيصل ممثلوها بداية من يوم الخميس المقبل لحضور مؤتمر مصل لبناء الدول الذى تنظمه الوزارة.

وأضافت خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها، رقم 30، منتصف الشهر الجارى على مدى يومين، أن 50 دولة أكدت الحضور منهم 5 دول لم تحدد ميعاد الحضور.

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وأشارت إلى أن 16 دولة أفريقية يحضرون المؤتمر بتمثيل درجة أولى، ويحضر من آسيا 15 دولة واوربا 11 دولة، لحضور 100 شخصية عالمية، حيث تم مراجعة البحوث من قبل 3 أساتذة، وعددها 40 بحثا، ضمنها بحث اختيار الحاكم فى الاسلام .. الانتخابات المعاصرة نموذجا فى الاسلام للرد على الجماعات، وخطابات القطيعة مع الدولة للرد على من يقيمون العداء بين الدين والدولة.

كما يناقش المؤتمر بحوث عن مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من قبل 3 مفتين غير مصريين، وعن موقف الاسلام من نظم الحكم.

ويعقد المؤتمر منتصف الشهر الجارى تحت عنوان "فقه بناء الدول ... رؤية فقهية عصرية"، برعاية رئاسة الجمهورية، وافتتاح رئيس الوزراء بحضوره أو الإنابة، ورئاسة وزارة الأوقاف وأمانة الدكتور أحمد عجيبة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.