شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة فنلندا سابقًا: المعلم أهم عنصر فى التعليم ورأس المال البشرى فى التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تاريا هالونن، رئيسة جمهورية فنلندا السابقة ورئيسة جامعة هلسنكى، إن المعلم هو أهم عنصر فى التعليم والتغيير وهو رأس المال البشرى الحقيقى فى إصلاح التعليم.

وأضافت خلال فاعليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن المعلم يجب أن يكون لديه القدرة فى التعامل مع الاطفال داخل الفصل والمدرسة، كما أن للاهالي دور فى إقناع الاطفال بالتغيير.

من جانبها، علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حديث رئيسة فنلندا، قائلة سيكون هناك تعاون لتدريب المعلمين، إضافة إلى وجود حملة بعنوان التربية الإيجابية بالتنسيق مع اليونيسيف تستهدف تشجيع الطلبة من خلال الأسر على التغيير والتطوير.

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وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ليس لدينا رفاهية الوقت كما مرت به تجربة التعليم فى فنلندا، موضحة في دولة بدأ تطوير التعليم منذ السبعينيات اما فى مصر لم يحدث ذلك إلا فى الوقت الراهن ولازم نصبر،قائلة لازم ننقذ الاولاد ونمنحهم تعليم جيد.

جدير بالذكر أن مصر تعرض تجربة اصلاح التعليم فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم بحضور رئيسة جمهورية فنلندا السابقة.