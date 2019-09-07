صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع المخلفات بمصر الجديدة والنزهة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بأحياء النزهة ومصر الجديدة تفقد خلالها أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية، والتى تشمل تطوير شوارع حسين كمال والثورة من تقاطعه مع الميرغنى وصولا حتى كوبرى أبو غزالة، وشوارع الحرية وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مع إقامة عدد من كبارى السيارات العلوية بالتقاطعات بالميادين المحورية بمصر الجديدة والتى سوف تساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة .

ووجه عبدالعال، رئيس حى النزهة برفع مخلفات مشروع تطوير مخرج محور المليون شجرة، كما أكد على ضرورة عودة الشيء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال حفر لاحلال وتجديد المرافق والعناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مسار مترو مصر الجديدة من ميدان روكسى وصولا إلى ميدان رمسيس .

ووجه محافظ القاهرة، برفع كفاءة السور الفاصل بين المسارين وتنفيذه بنسق حضارى متميز، ومراجعة أسفل الكبارى بمنطقة غمرة وإعادة تنسيقها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكيد على إغلاق فتحاتها بإحكام .

Advertisements