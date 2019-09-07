شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عالم نووى مصري بالمغرب.. والسفير يوضح التفاصيل والسبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إن العالم المصرى الراحل الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، كان يشارك في مؤتمر علمي منذ بداية الشهر الجارى، وأثناء الفعاليات شعر بتعب واستأذن للذهاب إلى غرفته، ويبدو أن التعب زاد عليه فأبلغ إدارة الفندق التي أبلغت لجنة تنظيم المؤتمر فتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة، كإجراء روتينى يتم مع أي أجنبي يتوفى في المغرب، وانتهت نتيجة التشريح النهائية، أمس، إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية، مشيرًا إلى أن السفارة تنسق مع السلطات المغربية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لنقل جثمان الفقيد إلى مصر.

يشار إلى أن العالم المصرى الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ غير المتفرغ في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، توفى، الخميس الماضى، في مدينة مراكش المغربية، أثناء حضوره مؤتمرًا علميًا بدعوة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.