شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنيا ويطالب بسرعة الانتهاء منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، السبت، لمحافظة المنيا، بتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

وقال المحافظ: «أشرف على إعداد تصميمات مشروع التطوير أساتذة من كلية الفنون بجامعة المنيا»، موضحًا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى في يوليو الماضي، وجارٍ العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية؛ وذلك لخدمة أهالي المنيا باعتباره متنفسًا أساسيًا للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

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وكلف «مدبولى» بتكثيف العمل في الموقع لسرعة الانتهاء من تطوير الكورنيش كاملا، والذي يعد متنفسًا حضاريًا لأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث؛ لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

فيما أشار المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير امتدت بطول 290 متراً بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، كما روعي في مشروع التطوير زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

وأوضح المسؤول أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وجار الانتهاء منها حاليا، على أن يتم تسليمها في غضون 10 أيام، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150م سيتم الانتهاء خلال شهرين.