شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في برلين تقيم حفل توديع للسفير بدر عبدالعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت السفارة المصرية في برلين حفل توديع للسفير بدر عبدالعاطي بمناسبة انتهاء فترة عمله التي امتدت إلى 4 أعوام، بحضور وزير الخارجية الألماني السابق، زيجمار جابرييل، وممثلين عن الرئاسة الفيدرالية ودار المستشارية الألمانية، وكبار مسئولي وزارة الخارجية الألمانية والوزارات الألمانية الفيدرالية.

ألقى «عبدالعاطي» كلمة أكد فيها «سعادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية في ظل الإرادة السياسية القوية من جانب قيادتي البلدين، معرباً عن فخره بتمثيل دولة كبيرة وحيوية على مستوى المنطقة والعالم بحجم مصر لدى دولة كبيرة ورئيسية في محيطها الإقليمي والعالمي مثل ألمانيا».

أشار إلى «التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ولاسيما في ظل استئناف شركة مرسيدس-بنز نشاطها في تجميع وتصنيع السيارات في مصر، وقيام شركة بوش بإنشاء أول مصنع لها في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير».

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ولفت إلى «إبرام أكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس بإنشاء ثلاث محطات طاقة عملاقة في مصر في وقت قياسي وإنشاء أكبر مركز تدريب وصيانة للشركة في منطقة العين السخنة، الأمر الذي يعكس ثقة مجتمع الأعمال الألماني في مناخ الاستثمار المصري، وترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد».

تحدث «عبدالعاطي» عن «الارتفاع القياسي في عدد السياح الألمان إلى مصر ووصوله إلى أعلى مستوياته في تاريخ العلاقات المصرية الألمانية خلال العام المنصرم، وتوقعنا باستمرار هذه الزيادة خلال العام الجاري، وخاصة في ضوء النجاح الذي تم تحقيقه في رفع حظر السفر الألماني إلى مدينة طابا، ورفع تحذير الطيران الألماني المفروض على منطقة جنوب سيناء، بما يسمح للطيران الألماني بالهبوط في كافة مطارات هذه المنطقة».

ونوه «بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية على صعيد التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، باعتباره على رأس أولويات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسلط الضوء على قرب بدء الدراسة بالجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة GIU، والاتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب الألماني لرفع مستوى وجودة العملية التعليمية، وتدريب المدرسين، وإنشاء هيئة مصرية لضمان جودة التعليم المهني والفني وفقاً للمعايير الألمانية».

وأعرب عن شكره وتقديره للجانب الألماني على ما تعاونه المثمر من أجل تطوير العلاقات الثنائية المصرية الألمانية بما يصب في صالح البلدين، مشيدُا بفريق السفارة المصرية في برلين على الجهد الذي تم بذله من دعم وتعزيز العلاقات المصرية الألمانية والدفع بها قدما.