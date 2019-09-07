شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ«التظاهر والتجمهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم إمام فؤاد بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس. كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

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