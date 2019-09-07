شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل برلماني من أجل سرعة تعويض أهالي عزبة المدابغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، سؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن موعد تسليم عدد من الأهالي في عزبة المدابغ، لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر أو حي الأسمرات.

وقالت النائبة في سؤالها إنه بعد هدم منطقة المدابغ خلف سور مجرى العيون والتي تم الانتهاء من أعمال الهدد بها، يوجد الآن عدد ٩ بيوت (الواقعة في شارع سالم ظريفة – منطقة المدابغ – حي مصر القديمة)، والمستحقين وحدات سكنية كتعويضات عن منازلهم طبقا لقرار محافظة القاهرة رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠١٨، والمنشور بجريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 30، الصادر في 6 فبراير 2019، بشأن إعلان منطقة المدابغ (سور مجرى العيون) بحي مصر القديمة محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط.

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وأشارت إلى أنه قامت لجنة الحصر في شهر يناير لسنة ٢٠١٩ من حي مصر القديمة بحصر أعداد السكان المستحقين وحدات سكنية كتعويض عن نقلهم من مساكنهم الحالية، وتم تخيير السكان من قِبل إدارة حي مصر القديمة بإعادة تسكنيهم في حي الأسمرات أو في مدينة بدر، ومع انتهاء أعمال الهدد في شهر يونيو لعام ٢٠١٩ تحولت لمنطقة غير صالحة للمعيشة، ومع الهدم للبنية التحتية للمنطقة أصبحت المنازل تلقائيا بدون مرافق أو صرف صحي، أو مياه شرب نظيفة أو كهرباء.

وأكدت حسونة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، لافتة أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.

ولفتت إلى أن هناك خطرا يوميا على حياة السيدات والأطفال في المنازل التسعة بسبب انعدام الإضاءة، في انتظار مرحلة إعادة التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم.

وطالبت النائبة بضرورة التعجيل باستلامهم للوحدات السكنية المخصصة لهم قانونا في مرحلة إعادة التسكين في أقرب وقت ممكن لحمايتهم والتزام الدولة بوعودها.