شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح السبت، فعاليات المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين، الذي يقام برعاية المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في قاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

حضر فعاليات حفل الافتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، وقيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية.

تضمنت فعاليات حفل الافتتاح كلمات ترحيبية والإعلان عن أنشطة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى والعربى والتى يتم تنفيذها تحت مظلة ودعم وزارة الشباب والرياضة.

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رحب وزير الشباب والرياضة بجميع الشباب المشاركين في المؤتمر في بلدهم الثاني مصر، موضحًا أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي يأتى في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.

وأكد «صبحي» أن مصر تؤمن حكومة وشعبًا بأهمية الدور الذي تلعبه الحركة الكشفية والإرشادية في إعداد المواطن الصالح وتنشئته التنشئة الوطنية السليمة من خلال غرس روح التطوع وخدمة المجتمع، وبث قيم العمل الجماعي، والحفاظ على البيئة وكوكب الأرض بين سائر المنتمين لها، لافتا أن كافة أجهزة الدولة المصرية تحرص على توفير سبل الدعم للحركة الكشفية والإرشادية، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع جهود المنظمة الكشفية العالمية.

أشار الوزير إلى الحرص على استضافة المنتديات والمؤتمرات الكشفية العربية والدولية التي تهتم بتجديد الحركة الكشفية وتطويرها، ومنها مؤتمرنا هذا الذي يعتبر السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، والذي يشهد مناقشة قضايا هامة أبرزها خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية في الوطن العربي للأعوام 2021-2023، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية، والتجهيز لتنظيم الأحداث الكشفية العالمية حتى عام 2023، وتدور محاوره الرئيسية حول دور الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح أن استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العربي يتزامن مع جهود مستمرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تمكين الشباب المصري وإطلاق قدراته في كافة المجالات بما يجعله القاطرة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفى ختام كلمته، قال «صبحي» إن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ سيكون علامة فارقة في مسيرة الحركة الكشفية العالمية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر الحالي، وتنظيم المؤتمر العالمي الـ 42 والمنتدى الكشفي الرابع عشر للشباب في مدينة شرم الشيخ في أغسطس 2020، وهو المؤتمر الأكبر في تاريخ الحركة الكشفية العالمية.