شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي وفؤاد والتراس» يتابعون الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.

بحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول 2019 / 2020، والذي تتضمن إنشاء نحو 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا في 6 محافظات.

تم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.

من جانبه، أكد «شعراوي» على أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية، بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.

وقال «شعراوي» إنه تواصل مع وزير المالية وتم الاتفاق معه على توفير الوزارة للمبالغ المالية المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الأسبوع الجاري مع كافة المحافظات المعنية في المخططات التي سيتم تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع.

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من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذى للمنظومة وإزالة أي معوقات قد تحدث عند التنفيذ، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتى قام جهاز تنظيم المخلفات بإعدادها.

وأشار «التراس» إلى أن الهيئة ستعمل على إزالة أي معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

واتفقت «فؤاد وشعراوي والتراس» على مختلف الإجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها.

كما تم خلال الاجتماع عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إنشاؤها بـ8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة.

تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، حيث يتم العمل في 6 محافظات بواقع 35 موقعًا وتم التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

كما تم الاتفاق على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحى لعدد 20 محافظة والبالغ عددها 34 خلية دفن صحي، حيث تم التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحي بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للقيام بالمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.