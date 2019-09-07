شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع شارع مصر في المنيا ويطالب بالاهتمام بالنظافة والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمحافظة المنيا، مشروع «شارع مصر»، وهو أحد المشروعات الصغيرة التي نفذتها المحافظة لشباب الخريجين، ويشمل أنشطة تجارية عديدة، وذلك بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

وأوضح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أنه تم اختيار مشروع «شارع مصر» في أحد الأماكن المتميزة على كورنيش النيل بالمحافظة، وذلك بهدف دعم شباب الخريجين وتسخير الإمكانيات اللازمة؛ كي يتسنى لهم إقامة مشروعات صغيرة برؤية حضارية جديدة، تتم بشكل مُنظم وفق إطار قانوني، يسمح بتوفير فرص عمل عديدة أمام شباب المحافظة.

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وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع مُجهز لاستقبال مشروعات تجارية، وهو مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية، والسياحة الوافدة؛ حيث يحتوي على أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محسن أحمد، مصمم المشروع، أن هذا المشروع تم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلاً تجارياً بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة، مشيراً إلى أنه تم تسليم 18 محلاً مؤخراً، وجار التجهيز حالياً لتسليم 20 محلاً آخر للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذي يوفر متنزها للمواطنين، وفى الوقت نفسه يوفر فرص العمل لشباب الخريجين، مطالبا بالاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للمشروع، لضمان استمراريته ونجاحه